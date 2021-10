Eugenia Martínez de Irujo quiere alejar a Tana Rivera de los medios de comunicación: "La he machacado mucho"

Eugenia Martínez de Irujo atendía a los medios en la presentación de su último proyecto profesional, ese en el que ha tenido a su marido Narcís y a su hija Tana como gran apoyo. La empresaria adelantaba que no iba a hablar de su hija "por dejarla al margen", algo que la propia Tana lleva queriendo hacer mucho tiempo. "Yo estoy muy contenta de que sea así y esté al margen, que no entre en la rueda de reportajes, no me gusta nada", aseguraba.