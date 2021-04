Lo que aún no pueden garantizar la miss y su marido es que su hijo se vaya a convertir en una estrella del baloncesto como su padre. “Sí es verdad que es muy ágil y se le da muy bien todo: le das una raqueta de tenis y le da, le das un balón y tal, mete canastas… no sabemos por dónde va a tirar, pero se le da muy bien el deporte ”, reconocía en esta misma charla, puntualizando entre risas que “qué voy a decir yo que soy su madre”.

Helen Lindes responde a los rumores de embarazo

“Con dos estoy muy contenta. El tercero habrá que negociarlo”, respondía Helen tajante antes de dar a la luz a la pequeña de la casa cuando le preguntaban sobre la posibilidad de tener más hijos. Sin embargo, un vídeo hizo saltar las alarmas sobre un posible embarazo y la catalana aclaró si estaba esperando su tercer retoño. Lindes animaba a los que siguen su contenido día a día en Instagram a bailar junto a ella con un vídeo en el que practicaba una coreografía viral extraída de la aplicación ‘Tik Tok’, sin imaginar la oleada de comentarios que tendría que leer sobre si estaba embarazada o no.

“¿Estás embarazada de nuevo?”, preguntaba directamente a la protagonista una de ellas. “Mmm ¡NO! Será el brillo del pantalón… no me digas que tengo barriga”, desmentía estuviera a punto de darle un hermanito a sus dos pequeños. “No era malintencionado. Me pareció ver un pelín de curva. Lo siento”, se disculpaba de inmediato la chica que lanzó su duda por si le había ofendido con su comentario.