Además, la también influencer ha confesado hace cuánto ha comenzado su faceta como cantante y cómo se encuentra ante este nuevo proyecto alejado de las pasarelas y las sesiones de fotos: "Me gusta mucho cantar, me relaja y me hace sentir bien. Lo encuentro de cierta forma, terapéutico. Llevo solo un par de meses conociendo este universo y me encanta poder descubrir nuevos retos que me hacen crecer por dentro".