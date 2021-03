De La Rioja, al mundo: las bufandas que usan David Beckham o Laura Matamoros en los últimos fríos de primavera

David Beckham ya se ha dejado seducir por ella y ha posado con los modelos firmados por Victoria Beckham para su línea de lifestyle ‘VB at Home’ y no es el único que se ha rendido a los encantos del mohair y a la bufanda con más rollo de la temporada.

Las de Acne Studio no son exactamente iguales, pero la inspiración les viene del mismo sitio. No son iguales porque además de lana y mohair contienen lino, porque en la nueva colección no hay bloques de color sino combinaciones de tres colores que se repiten y, además, porque no están fabricadas en España sino en Italia a pesar de tratarse de una marca sueca. La firma ha optado por cuatro tonalidades y en modelos de cuadros o de rayas.