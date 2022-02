Hace exactamente dos años, Miguel Ángel Jiménez fallecía a los 55 años mientras era intervenido en la sevillana clínica Viamed para la colocación de una válvula. Aunque este abogado de profesión era conocido en el mundo de la comunicación por su trabajo en Publiespaña, los medios le pusieron cara a raíz de sus quince años de relación con la modelo Raquel Revuelta . Su inesperado adiós supuso un shock tanto para su ex como para Claudia, Miguel Ángel y Nicolás , los tres hijos que tenían en común. Y la mayor, con una incipiente carrera de influencer, ha sido la encargada de recordarle en el segundo aniversario de su muerte .

"Todos los días recuerdo cosas bonitas que hacía contigo", le ha asegurado en esta carta abierta. " Recuerdo cómo íbamos adaptándonos, aceptándonos y acercándonos el uno al otro a medida que iba pasando el tiempo. Las charlas diarias, las llamadas de teléfono de 3 minutos en los trayectos". Tampoco puede olvidar su voz, cómo le calmaba cuando tocaba "y a la vez lo nerviosa que me ponía cuando eras duro conmigo, porque lo necesitaba".

De Miguel Ángel, Claudia Jiménez Revuelta se lleva lo que aprendió de él "para que no sufriese en la vida, para que no intentase comprenderla tanto, sino vivirla y ya". "Recuerdo cómo quería gustarte, cómo quería que me mirases con la admiración con la que yo te miraba a ti. Todos todos los días revivo esas cosas bonitas, y recuerdo alguna nueva", ha asegurado.