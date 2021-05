Iker Casillas, sobre la forma en la que educa a sus dos hijos: "Yo no soy como mi padre cuando era pequeño"

"El pequeño, Lucas , que tiene cuatro años para cinco, está ahora que si quiere guantes, que si quiere pantalones, que si quiere camisetas de portero... Yo le he preguntado que si quiere ir a fútbol y me ha dicho que sí ", explicaba Casillas, afirmando que no tiene que ir nadie a decirle si es bueno o no, porque él mismo lo está comprobando: “El pequeño para, le veo como se tira, el gesto que tiene, como cae… Y dices: ‘Este sí que tira bien”. Por otro lado, Martín , su primogénito , quiere dedicarse a otra disciplina diferente, el atletismo: “El mayor, por ejemplo, ha dicho que el fútbol no le llama mucho, que quiere ser atleta , que le gusta mucho correr, porque corre mucho y quiere ser atleta”, señalaba con el mismo orgullo.

Iker Casillas y la manera de educar a sus dos hijos

Casillas aseguraba que estará al lado del niño si finalmente quiere ponerse bajo los cuatro palos. De hecho, ambos contarán con su apoyo se dediquen a lo que se dediquen en un futuro, ya que tiene muy claro de qué manera va a educarles: “Yo no soy como mi padre cuando yo era pequeño. Como a mí me gustaba el fútbol estábamos todo el día jugando. Me chutaba el balón y me llevaba a un cole a jugar y a mí me encantaba, pero yo, en ese sentido, no soy un padre que incite a sus hijos al fútbol”, reconocía.