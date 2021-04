En medio del revuelo mediático que ha supuesto la escapada a Canarias de Sara Carbonero , la periodista vuelve a demostrar la gran complicidad que continúa existiendo entre ella su y exmarido. Aunque su proyecto en común con Iker Casillas se haya terminado, ambos mantienen una relación amistosa y no dudan en comentarse en redes sociales e incluso bromear, o reírse, con cariño, del otro.

De un tiempo a esta parte, el que fuera capitán del Real Madrid no ha dejado compartir imágenes antiguas de su álbum de fotos personal. Imágenes con las que el deportista se pone nostálgico o se burla de sí mismo, como en este último caso. A través de su perfil oficial de Instagram, Iker ha compartido una fotografía en la que se le puede ver posando ante las cámaras en un photocall. "Que alguien me explique en qué narices estaba pensando para ir así vestido" , escribe junto a una serie de hashtags y emoticonos.

Las reacciones a la imagen no se han hecho esperar y, entre ellas, también se encuentra la de la propia Sara Carbonero, que no ha podido evitar reírse del look de los 2000 del padre de sus hijos. La empresaria, llora de la risa con el 'outfit' informal de Iker y así lo ha manifestado publicando varios emojis: "🤣🤣🤣🤣🤣🤣".