“¡Vacunado! ¡POR FIN!”, exclamaba feliz la pucense en este vídeo, en el que aparece realizando una pequeña entrevista a Gustavo en este histórico momento para la familia. “Ha llegado el día, no pasa nada, el pinchacito”, tranquilizaba al joven de 24 años, que gruñía al sentir la aguja entrar en su cuerpo. “Ya está mi amor, ¿qué tal cariño?”, le preguntaba su madre. “Bien, no siento nada, de momento nada”, explicaba ya más relajado. “No vas a sentir nada, cariño, como la de la gripe”, aseguraba a su hijo, que reconocía que había acudido al médico con miedo por “si me daba alguna reacción”, pero que ahora “estamos felices”.