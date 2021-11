La vida familiar de Joaquín Sánchez: su mujer Susana y las dos hijas menores del matrimonio

Han pasado veinte años desde que Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido , comenzaron su relación. Un amigo en común les presentó y durante tres o cuatro meses estuvieron viéndose, pero la colaboradora no se fiaba del futbolista. "Una noche, hablando, le dije 'Hola Joaqui, ¿cómo estás?'. Y me dice: 'Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver'. Y a raíz de ahí empezamos", relató ella hace unos meses en el programa de 'El show de Bertín', en Canal Sur.

Tras tres años de noviazgo, en el 2005 decidieron darse el 'sí, quiero' en el Puerto de Santa María (Cádiz). Aquella boda, que todavía recuerdan con mucha ilusión, estuvo tan repleta de gente que el futbolista casi no podía ver a la novia. "Se desbordó porque no esperábamos a tanta gente. Mi hermano me dijo: ‘Joaquín, que hay gente de la playa cogiendo sitio. No he visto más gente en mi vida", contó en el programa citado anteriormente.