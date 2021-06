José Daniel, el hijo de Carlos Baute, continúa trabajando en una gasolinera tras la reconciliación con su padre

Tras asumir esta situación, se mudaron y la relación con esta parte pasó a ser inexistente. Aunque José Daniel, hace más de una década, harto de esta injusticia, empleaba todos los medios posibles para reclamar su reconocimiento y una pensión “por necesidad” . Llegar hasta el punto actual no ha sido un camino de rosas.

“Si ahora le pido ese dinero es por mi precaria situación. La pandemia me ha dejado en una situación crítica. Lo estoy pasando mal y no entiende que soy su hijo”, comentaba hace un año al diario ‘La Razón’ que necesitaba esa ayuda para vivir. José Daniel, por aquel entonces, explicaba que en la gasolinera donde estaba había notado el impacto de la crisis y ganaba lo justo “para sobrevivir”. “Ruego a mi padre que me ayude, tiene una solvencia económica suficiente como para hacerlo. En estos momentos le necesito. Es un acto humano”, rogaba desde el periódico garantizando que lo estaba pasando “muy mal”.