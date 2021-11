Juanma Castaño: "He tenido problemas con mi hijo mayor por la fama"

“¿Cómo han reaccionado tus hijos a esta fama?”, le preguntaba directamente ’20 minutos’ al locutor, que hablaba de su postura con total sinceridad: “He tenido más problemas con mi hijo mayor, que es muy reacio a todo esto y no le gusta nada que la gente me conozca , pero lo está llevando mejor porque está viendo que es un lado positivo, cariñoso de la fama”, puntualizaba Juanma, que dice estar tranquilo porque “en parte está orgulloso del papel de su padre”.

Castaño ha explicado que su primogénito “tiene una edad que se da cuenta de las cosas” y que algunas veces le echa en cara que amigos suyos se han enfadado por las opiniones que vierte en su programa deportivo: “Me dice: ‘papá, has rajado de este jugado en la radio y en el colegio se han enfadado’, pero se ha dado cuenta de que este formato no le ha dado problemas y los niños son muy egoístas: si algo no les da problemas, mejor”, reconocía que estaba conforme con su paso por este programa de cocina.

En esta línea, el comentarista ha admitido que “ni mucho menos” esperaba este boom mediático, pero que no tiene ningún miedo a que la prensa rosa indague sobre su vida porque se considera “un producto efímero” y poco “atractivo”. No cree que exista algo relevante sobre su vida privada que pueda generar titulares: “En el momento que rasquen van a ver que soy un coñazo, aquí no hay nada. Soy un tipo con su pareja, su familia, sus hijos y nada más. Ellos buscarán algo más extraordinario. Es que yo no puedo ni ir a photocalls porque estoy haciendo radio”, aseveraba.