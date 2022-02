Kylie Jenner revela el original nombre de su segundo hijo

Aunque en España este peculiar nombre no sea muy común, en otros países sí es muy popular. Se trata de una variante del quizás más conocido Wolfgang y su origen se encuentra en Alemania. La traducción al castellano sería la de ' Lobo ' y representa fuerza y sabiduría.

Las nuevas generaciones Kardashian no llevan la tradicional K en sus nombres de pila, sin embargo, no se quedan atrás en originalidad. Como no podía ser de otro modo, Travis y Kylie han seguido dentro de la línea familiar a la hora de escoger un nombre para su pequeño Wolf Webster. Aunque en lugar de escribirse con 'i' sea con 'y', la traducción del nombre de su primera hija, Stormi, sería 'tormentosa'.