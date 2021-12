La vida familiar de Loles León: madre soltera en los años setenta y abuela entregada

Su etapa profesional ha sido conocida siempre, pero la actriz ha sido muy celosa de su vida privada. Tiene un hijo, que se llama Bertoldo Gil y nació en el año 1975 , pero nunca ha querido desvelar cuál es la identidad del padre. Algunos medios apuntan a que se trata de un director de teatro, pero jamás ha dado declaraciones de su intimidad. Ser madre soltera en los años setenta no fue fácil, como tampoco lo fue la complicada situación económica que vivió en el 2015. "He estado en la ruina unas cuantas veces. Empiezo a recuperarme de esta desesperada situación. He tenido que vender mi casa de la playa, mis ahorros de 30 años", confesó en aquel momento.

En el año 2012 nació su único nieto, Telmo, que tiene nueve años. "Me quita las penas. Me divierto muchísimo con él, es mi ilusión", contaba hace unas semanas en una entrevista para la revista Pronto. El pequeño Telmo está "orgullosísimo" de su abuela y la ve siempre en las películas que protagoniza y se estrenan en el cine. "Mi nieto me llama yaya. Hay gente que de pequeña veía 'Aquí no hay quien viva' y me siguen llamando Paloma. Los niños de ahora me llaman Menchu o 'La tanqueta'. Me llaman de todo", decía orgullosa del cariño que recibe por parte de su único nieto.