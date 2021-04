Se ha especulado mucho sobre cuál es la relación que mantienen en la actualidad Cayetano Rivera y su hija Lucía Rivera, a quien adoptó durante su matrimonio con Blanca Romero. La última vez que los reporteros acudieron a la joven de 22 años fue para conocer su opinión acerca de que el torero se estuviese sacando la licencia para ser piloto privado. Una información que pillaba por sorpresa a la influencer y de la que no tenía constancia: “No, pero estoy aquí con mis amigos y no me gustaría mezclar… Está bien aprender cosas nuevas. Obviamente le pediré que me dé una vuelta”, zanjaba el asunto y pedía respeto por su intimidad. Un desconocimiento que volvía a poner de nuevo sobre la mesa un posible distanciamiento.