La madre de Álex Casademunt, diez meses después de su muerte: "En la etapa de aceptar que no le volveré a ver"

Rosa González comenzaba dirigiéndose a todas aquellas madres que han sufrido "la pérdida de un hijo en la carretera". "A veces cuando veo un anorak rojo por la calle o veo un chico con unas gafas de sol o unos tejanos apretados tengo que mirarlo dos veces porque es muy fuerte de verdad, cuesta mucho", confesaba la madre del artista, que considera está "en la etapa de aceptar" que no volverá a ver más a su hijo . "Esto cuesta un montón porque es nuestro niño, es nuestra luz, llevaba un cascabel en el cuello, nos daba la vida", dijo Rosa haciendo referencia a lo difícil que es llevar un duelo cuando todavía no han llegado a aceptar su trágica muerte.

Antes del trágico accidente, David Bustamante había anunciado una nueva versión de 'Dos hombres y un destino', una canción que cantaron juntos en su época de 'Operación Triunfo'. "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada. Es una gran canción y me alegro de que suene de nuevo, pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño", comentó en aquel momento Álex Casademunt a través de su cuenta de Twitter.