Àlex Casademunt ha fallecido a los 39 años a causa de un accidente de moto en Mataró

El exconcursante de 'Operación Triunfo' tenía una hija de dos años llamada Bruna

Bustamante, Bisbal, Chenoa y otros compañeros de OT han querido despedirse de él a través de las redes sociales

El cantante Àlex Casademunt, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, ha fallecido a los 39 años de edad tras sufrir un accidente en Mataró (Barcelona), donde residía actualmente. Su agencia de representación de Telegenia confirmaba la trágica noticia a través de Twitter: "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Àlex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz". Una inesperada muerte que ha dejado en shock y rotos de dolor a sus compañeros de edición, que han ido despidiéndose de su amigo, con el paso de las horas, a través de sus redes sociales.

David Bisbal, desolado, comentaba cómo se había enterado de los hechos y mostraba su incredulidad ante el fallecimiento del que fue su compañero. "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad", escribía a primera hora de la mañana.

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad. — davidbisbal (@davidbisbal) March 3, 2021

Tampoco daba crédito a su pérdida Chenoa, que escribía unas palabras recordando aquel tema que sonó durante meses en todo el país y que unió a toda una generación. "Ve tranquilo mi cangrejo, te quiero mucho... Siempre estarás a nuestro lado, porque mi música es tu VOZ por siempre... Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros".

Devastado y con la misma incredulidad, David Bustamante, con el que hizo buenas migas tanto dentro de la academia como fuera, publicaba una fotografía junto a él en una de sus actuaciones. "¡No es Justo! No puedo... ¿Por qué? ¡¡Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes. Tocado y hundido... Te quiero hermano".

Sus compañeros de edición no le olvidan

Carismático, bromista y con una simpatía inigualable, Álex siempre será uno de los concursantes más queridos de este talent show y, 20 años después de que triunfara en la academia, todavía mantenía una gran amistad con muchos de sus excompañeros. “Sigo en shock desde anoche con la esperanza de despertar hoy y que no fuera verdad. Estoy rota de dolor, no me lo puedo creer”, lloraba su muerte Natalia Rodríguez. "No es justo. Para mi eras súper especial desde el primer día que nos conocimos y siempre cuando estábamos juntos, años tras años, nos decíamos lo mismo, la misma frase: 'que peleones y buscavidas somos'. Dios mío, te voy a echar tanto de menos", admitía.

"Te quiero mañaco. Siempre has estado y estarás en mi corazón", eran las palabras de tristeza con las que Verónica Romero, que siempre tuvo una relación muy cercana con Álex, utilizaba para despedirse del que fue su gran amigo, publicando además varias fotografías con él.

De la misma forma, Manu Tenorio lamentaba profundamente lo ocurrido y mostraba sus condolencias a su familia. "¡¡Hasta siempre Alex!! Nos quedaremos con esa eterna alegría con la que llenabas cada rincón cada vez que aparecías (...) No me lo creo tío! Mi más sentido pésame a toda la familia".

Gisela también ha dejado constancia del "gran hueco" que ha dejado en "la gran familia" que formaron hace dos décadas. "Que tristeza. Me parece increíble que ya no estés. Somos una familia (...) Siempre vas a estar en nuestros corazones... hemos vivido tanto juntos... estoy sin palabras...".

Con una fotografía de la etapa en la que se conocieron, Nuria Fergó daba su último adiós a Casademunt. "Parecíamos invencibles... Alex te has ido demasiado pronto. Nada será igual sin ti. Todo mi amor para su familia, duele".

Mireia Montávez, la concursante de OT con la que después formaría el grupo musical Fórmula Abierta, le ha escrito un tierno mensaje recordando las horas que pasaron juntos: "¿Qué te digo yo a ti loco? Compañero de mis mayores aventuras. Tantas horas juntos en uno de nuestros mejores momentos. Nos unirá siempre algo muy grande. Te mando un beso enorme al cielo. Intenta no alborotar mucho por ahí arriba con tu incansable energía. Te extrañaremos.", escribía.

"Un tío descarado, carismático y brillante", así lo recordará Naím Thomas, que ha colgado un mensaje en cuanto se ha enterado de la trágica noticia. "Me acabo de enterar. Se ha ido muy pronto. Un tío descarado, carismático y brillante por fuera. Una persona sensible y con una calidad humana fuera de lo normal por dentro. Ponía pasión en cualquier cosa que hacía. Se me hace duro hablarte en pasado. Gracias por tanto, Álex. Estoy totalmente en shock."

No me lo puedo creer. Tengo el alma rota. Joodeeerrrr https://t.co/3s1GJ1chJM — Alejandro Parreño / Nómada (@Alejandroparre) March 2, 2021

Alejandro Parreño escribía un breve tweet sin creerse todavía que no volverá a ver a su amigo: "No me lo puedo creer. Tengo el alma rota", lamentaba.

Una de las encargadas de descubrir su talento y el de sus compañeros, Noemi Galera, recordaba cómo fue la primera vez que vio al músico. "Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar, Alex. Lleva tu alegría allí donde vayas, aquí la echaremos mucho de menos".

La cantante Merche, ex de Àlex Casademunt, sin consuelo tras su muerte

El fallecimiento de Àlex ha dejado en shock a su entorno y a todos aquellos que tuvieron la suerte de compartir momentos con él. Su salto a la popularidad le permitió conocer a grandes a como artistas como Merche de la que se enamoró y con la que mantuvo una relación de 4 años. La revista 'Semana' explicaba que conservaban una preciosa amistad y que ahora estaba destrozada.

