Bustamante, Chenoa, Manu Tenorio y Natalia viajan juntos a Mataró para despedirse de Àlex Casademunt

David Bisbal, muy emocionado tras conocer el fallecimiento de Àlex Casademunt

El cantante aseguraba a primera hora del día que, tras contactar con sus compañeros, ha podido saber que estaban todos “muy tristes”. “Ha sido terrible. Te acuerdas de los niños, lo primero de todo de tus hijos. Él siempre me mandaba vídeos de su hija bailando algunas canciones”, ha contando el artista, muy emocionado. “Es terrible. Pensamos que la vida es eso, un abrir y cerrar de ojos. Cuando hoy me he despertado y he visto a mis niños, que además estoy con los tres, me he abrazado y me he acordado de Bruna, que es su hija”.