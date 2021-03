Rosario Flores se despide de Quique San Francisco: "Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida"

Quique San Francisco fue como “un hermano adoptado” para toda la familia Flores. Su intensa relación de amistad con Antonio le llevó a conocer a Rosario, con quien terminó teniendo un noviazgo que duró cuatro años . La muerte de su hermano le unió aún más al cómico y a pesar de su ruptura, ambos siguieron teniendo una unión muy fuerte que ha terminado ahora. Lolita contó a las puertas del tanatorio que su hermana se encontraba de viaje y que por esa razón no había podido despedirse de él y ahora, días después de la triste noticia, la cantante ha publicado un emotivo mensaje en redes sociales.

Rosario Flores se dirige a su expareja como su “compañero, maestro y amor”. “Llevo tu esencia en mi corazón. Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida”, ha escrito la cantante refiriéndose al cómico como un “genio inigualable”. “Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y felicidad. Contigo aprendí de la belleza verdadera, de la facilidad de saborear la vida sin descansos, sin normas”, añadía, haciendo referencia a los años de juventud y noviazgo que compartieron. “Tú siempre dando amor a cambio de nada. Mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mí”, ha terminado diciendo. Junto a una foto, ya de adultos, Rosario ha publicado su canción, ‘Lección de amistad’, en la que reza que siempre vio en él “aquel niño que jugando al amor olvidó su destino”.