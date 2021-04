Melani Olivares presenta a su hija de 14 años: "Que establezca relaciones con quien le apetezca, sean chicos o chicas"

Melani Olivares se volvía viral en redes tras preguntar con naturalidad a su hija Manuela si tenía novio o novia

La actriz concedía una entrevista a 'Sábado Deluxe' poco tiempo después y reconocía que en la actualidad estaba conociendo a dos personas de diferente sexo

Sobre estos temas y acerca de su familia no convencional se ha explayado la actriz en una entrevista para la revista Shangay, donde ha presentado a su hija Martina

Melani Olivares recibía el aplauso de las redes tras viralizarse, para su asombro, una conversación de escasos segundos con su hija Manuela en la que se reflejaba que está educando en diversidad a su familia. Una mentalidad que se convertía en una gran referencia para el resto de padres y de la que habló en su paso por ‘Sábado Deluxe’, donde admitió que en su casa no se guían por los géneros: “No, nos gustan todos, y ahora más que nunca”, apuntaba. Precisamente en charla con Jorge Javier Vázquez desveló que en la actualidad “tenía un novio y una novia”, pese a que ninguno de ambos llegue a ese nivel de compromiso. Sobre este tema y sobre cómo vive la maternidad lejos de la convencionalidad se ha explayado la actriz en una entrevista para Shangay, donde ha posado por primera vez con su hija Martina.

Melani se estrenó como madre en 2007, cuando adoptó a esta adolescente de 14 años. “Yo quería ser madre, tenía 33 años y no tenía pareja. No me apetecía compartir ese momento de maternidad que yo deseaba con alguien que no estaba. Entonces decidí empezar los trámites de adopción de Martina. Es la mayor experiencia que he tenido nunca, aunque fue complicado porque fueron dos años de espera en los que tú te reafirmas en tu deseo de ser madre”, ha explicado lo duro que fue este complicado proceso y la “conexión brutal” que hubo entre ambas desde el minuto uno. “Los otros dos han ido viniendo conforme he ido teniendo otras parejas, también quería vivir la experiencia del embarazo, y ahí están. Ahí somos, una familia diferente”.

Olivares es madre de tres niños y ha formado con ellos una familia monoparental de la que habla con orgullo. “Cuando era pequeña me imaginaba una mesa muy grande, con muchos niños, un perro sin correa y yo. No había padre… Es muy fuerte, ¿no?”, se pregunta en esta publicación. A la intérprete de la icónica Paz en ‘Aída’ le “aburre mucho el hecho de que se trate a la familia convencional como si fuera la única”, y está convencida de que se le debe otorgar mayor visibilidad a otro tipo de familias porque “somos muchos los que no vivimos de una forma tradicional y cada vez somos más”.

También ha habido hueco en esta conversación para hablar sobre el impacto que tuvo desvelar públicamente que estaba conociendo a dos personas a la vez que no se conocían. “Estos temas de conversación los tenemos en casa también. Conté lo que siento y lo que hago. Establezco relaciones con personas con las que no tengo un compromiso y, de vez en cuando, puede haber sexo ahí. Pero no me considero poliamorosa, igual que no me considero bisexual tampoco por el hecho de que me gusten los hombres y las mujeres”, puntualizaba, manifestando que siempre ha vivido con libertad su sexualidad y ha tenido las relaciones que le ha dado la gana. “Es una de las cosas que yo le transmito a mis hijos: que disfruten y que establezcan relaciones con las personas que les apetezca y que les aporten, ya sean chicos o chicos. Quiero que mis hijos exploren más allá de las etiquetas”.

¿Cómo lleva Martina que su madre sea famosa?