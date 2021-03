Cuando tres no son multitud: famosos como Melani Olivares que abogan por nuevos modelos de pareja

"En mi casa no existen los géneros, nos gusta todo". Así, entre carcajadas, Melani Olivares contaba que está "on fire" a estas alturas de la pandemia. Ante un Jorge Javier perplejo, la actriz contaba que "toda la vida" le han gustado los hombres y las mujeres. Aunque rechaza la etiqueta de bisexual ("me gusta la gente, y de repente tengo conexión con una tía y me encanta"), lo que está practicando en la actualidad es el poliamor, un nuevo modelo de pareja con el que está consiguiendo que sus tres hijos se eduquen en la diversidad.