Los cuatro hijos de Melendi

Seis años más tarde nació Lola y hace poco más de dos años Abril, sus dos hijas en común con Julia Nakamatsu, su actual mujer. En 2018, en un concierto en directo, el artista anunciaba que sería padre por cuarta vez y lo hizo con unas declaraciones a raíz de que todo el mundo le dijese lo último que ha cambiado en los últimos años, especialmente desde que se convirtió en padre. “Muchos me dicen: ‘Melendi, ¡cuánto has cambiado! Y yo digo: ‘hombre, cómo no voy a cambiar. Mira si he cambiado, y esto lo digo aquí como primicia, que estoy esperando a mi cuarto hijo’”.