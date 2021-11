El entorno de Georgie Dann: casado con una de sus bailarinas y con tres hijos, dos de ellos también músicos

Georgie Dann, el rey de la canción del verano, ha fallecido a los 81 años en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid durante una operación de cadera, según ha adelantado el periódico 'El Mundo'. Nacido en París en el seno de una familia de artistas, Georges Mayer Dahan -así era su verdadero nombre-, se formó durante nueve años en un conservatorio, donde aprendió a tocar el clarinete, el saxo y el acordeón. Sus inicios en el mundo de la música estuvieron marcados por el jazz, pero el cantante conoció la gloria gracias a sus melodías de chiringo y piscina que, hoy en día, siguen animando el cotarro en todo tipo de celebraciones. No hay persona en nuestro país que no haya bailado o tarareado -al menos una vez en su vida- ‘La barbacoa’, ‘El bimbó’ o ‘El negro no puede’.