Misteriosa, camaleónica, poderosa o arrolladora son algunos de los adjetivos que describen a la perfección la personalidad de Nawja Nimri , una artista multidisciplinar que se mueve como pez en el agua en cualquier disciplina: música, ficción, videojuegos, publicidad e incluso como conductora de realitys. No hay proyecto que pueda escapar a su talento. La actriz, que protagonizaba un tenso encuentro con la prensa tras su regreso de la gala de los Goya, ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola!, donde ha dejado claro que su faceta como madre es de la que más orgullosa se siente.

Nawja reconocía que “siempre es complicado” compaginar su trabajo con el cuidado y la educación de su hijo Teo Nabil, de 17 años, cuyo padre ha mantenido oculta su identidad. En sus propias palabras, ser madre se ha convertido en “el mayor reto al que me he enfrentado en mi vida”. “Me he dado cuenta de que nada es tan importante: primero llegas tú, luego te mueres y viene otro. Los hijos enseñan a relativizar”, reflexionaba sobre la maternidad en una entrevista para ‘El País’ en 2013, donde manifestaba que estaba intentando inculcar a su hijo la menor cantidad de prejuicios posibles y “un sentido de la libertad que le permita ser quien quiera ser”.