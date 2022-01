Natalia Sánchez, sobre el carácter de su hija Lia: "Nos tiene dominados"

Natalia Sánchez ha confesado que no sabe en qué momento han pasado tres años desde que se convirtió en madre por primera vez. "Y mira que han sido intensos y que no puedo decir que hayan pasado 'volando' precisamente, pero… ¡qué increíble…!", ha asegurado sobre esta experiencia. La actriz considera la maternidad "un reto" del que aprender y superarse cada día.

En referencia a la pequeña Lia, la actriz dice que hace nada hablaba con onomatopeyas y no podía mantenerse en pie, pero ahora tiene conversaciones y preguntas que en muchas ocasiones la dejan sin respuestas. "Haces bromas sin parar, juegas con la ironía a tu antojo, a cada rato nos sorprendes con frases dignas de una señora de 70 años, ríes a carcajadas con las cosas más sencillas, me imitas sin saberlo y eres el mejor espejo en el que me podría ver reflejada", ha explicado sobre la forma de ser de la pequeña.