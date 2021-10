Noemí Navarro, a Mamá Soltera: "Los hijos nunca pueden ser moneda de cambio para los padres"

He tenido momentos complicados cuando eran más pequeños. No ha sido fácil hacerlo sola, mis hijos eran muy pequeños cuando decidimos separarnos

Para Noe no ha sido fácil la separación, a pesar de que la relación con su ex es maravillosa, la separación siempre es un trámite duro a nivel personal. Mateo todavía no había cumplido los 3 años y Manuela 15 meses, cuando se separó del padre de sus hijos. El proceso de separación no sucedió de la noche a la mañana. Los dos se dieron cuenta de que las cosas entre ellos podrían ser de otra manera, podían tener una relación mucho más beneficiosa para toda la familia.