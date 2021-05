Olivia, la hija de Nuria Roca y Juan del Val, ingresada en el hospital por un ataque de asma

“Es un lío. Una vez que entras no puedes salir. No puede haber un turno. Iba a ir mi hijo mayor, pero no ha podido ser porque no le ha dado tiempo a la PCR”. De haber podido, su hijo Juan, de 18 años, se habría quedado al cuidado de su hermana. Para zanjar el asunto, el colaborador reiteraba que la niña, a pesar de todo, "está bien".