No obstante, Pablo no entiende criar a sus hijos sin colecho . Y aunque entiende que en algún momento deberán abandonar la cama familiar, para él y para la ministra de Igualdad esto es todo un privilegio, a pesar de las malas noches. "Yo duermo con mis hijos y cuando hacen que la noche sea más inquieta o tenga más interrupciones me acuerdo más (…) cuando tus hijos te despiertan con mucha frecuencia, claro que te acuerdas", dice mientras habla de "los sueños".

"Lo normal cuando duermes con niños es que lo hagas un poco peor, pero también es muy adictivo. La noche en la que no estoy abrazado a uno de ellos se me hace cuesta arriba. No me quejo. No dormir porque duermes con tus hijos es hasta cierto punto una cosa relativamente agradable", dice mientras revela una parte de su desconocida faceta paternal. "No tiene nada que ver con el insomnio por estrés o por cualquier otro tipo de problema", añade mientras confiesa que durante sus años al frente de la política también ha vivido varios episodios que le han quitado el sueño.