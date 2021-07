Pese a que no ha confirmado ni desmentido explícitamente ninguna información, sí habla en repetidas ocasiones durante su discurso de "mentiras". Y apunta tanto a los que las propagan como a quienes se mantienen el margen siendo conscientes de lo que sucede: "Detesto a la cloaca que miente tanto y con tanto descaro, detesto a quienes les protegen y también a quienes no les plantan cara pensando que la cosa no va con ellos. Detesto a quienes no saben hacer política y buscan destruir al adversario con juego sucio".