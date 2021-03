Pablo Motos, antes de ser millonario: mucha picaresca, padres pluriempleados y una hermana cerebrito

La infancia y adolescencia de Motos estuvo marcada por su rebeldía . Actitudes que le hicieron pasar largas horas encerrado en el trastero de su casa. “Desde niño he sido particular”, empezaba a relatar una de sus gamberradas en una reciente charla con Cristina Pardo. “Todos mis vecinos ya tenían tele en color. Entonces yo había visto que Miliki, Fofó y Fofito llevaban un traje que era rojo y en mi casa era gris. Entonces dije: yo esto lo tengo que arreglar, voy, tiro la tele, mi padre me pega 30 segundos y compran la tele. Y eso fue lo que ocurrió”.

La relación de Pablo Motos con su hermana Pepa

“Nuestros padres no sabían qué hacer con nosotros”, garantizaba entre risas en este mismo programa, donde hablaba como nunca sobre su familia. Con su desconocida hermana, Pepa Motos, un año mayor que él, mantiene una excelente relación, aunque cuando eran tan solo dos niños estaba basada en continuas travesuras. “Éramos dos gansos. Teníamos un sistema en el que se valía hacer cualquier broma, y esto nos tenía a los dos muy despiertos”. Un comportamiento que da respuesta a la pregunta de por qué no ha tenido descendencia propia con su mujer Laura Llopis : “Lo lógico es que la vida me devuelva un niño parecido al que yo fui y tampoco hay necesidad”.

¿Cómo vivieron los padres de Pablo sus inicios en los medios?

Pablo todavía gestiona la muerte de sus padres

Sin embargo, dos años después de la pérdida de Amelia, el humorista sigue sin asumir del todo sus pérdidas. “Lo de mi padre lo tengo bien gestionado, pero todavía no he superado lo de mi madre”, comentaba a su colaboradora. “Tengo un sueño recurrente que es que estoy soñando y de repente me llaman por teléfono y es mi madre. Entonces yo le digo: ‘pero mamá, si estás muerte’, y ella me dice: ‘sí, ¿pero qué tal?”. El productor reconoce que con su madre tenía una conexión muy especial y que aún “hay noches que me despierto llorando”.