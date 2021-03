Paula Echevarría, frustrada, habla de la realidad de su cuerpo

“Me he encontrado con esta foto de la prueba de vestuario de ‘Si yo fuera rico’ y me ha dado la risa”, comentaba a sus followers compartiendo esta imagen, en la que aparece probándose la ropa de un papel en el que hacía de embarazada. “Ojala esas piernas, esos tobillos, esos brazos, esa cara, esas manos, etc… ¡Con esa barriga!”, destacaba la figura que tenía en esa etapa de su vida y confesaba que sentía envidia por aquellas mujeres que logran mantenerla pese a estar esperando un niño. “Haga lo que haga, aunque entrene, me haga tratamientos, lo que sea… me da la risa”, reconocía sus esfuerzos por conseguirlo.