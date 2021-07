Despixelamos a Natalia, la hija mayor de Ramón García y Patricia Cerezo que cumple 18 años

De su cumpleaños nos hemos enterado a través de las redes sociales de Patricia Cerezo, que no ha podido evitar felicitar de una forma muy emotiva a su hija mayor. “18 años, mi vida. 18 años de ilusiones, de aprendizaje, de alegrías, de emociones, de retos, de vida”, escribía la azafata, que hace 18 años cumplió su “sueño” de ser madre.

En el post que ha compartido en su Instagram, la ex mujer de Ramón García define a su hija mayor como su “orgullo” y su “alegría”: “Te has convertido en la mejor persona: la hija más maravillosa, más sensible, divertida, empática, trabajadora, inteligente. Tienes todos los ingredientes para ser feliz en esta vida y estoy segura de que los vas a aprovechar. Feliz cumpleaños, Mi Nat. Mientras tú seas feliz, mi vida será maravillosa. Te quiero”.