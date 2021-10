El hijo de Raquel del Rosario se ha sometido a cirugía plástica tras el ataque de un puma

" En el condado de Los Ángeles no había habido un ataque a humanos desde los años 90 ", ha explicado. Sus propios vecinos, que se han volcado con su familia tras este susto que podría haber tenido consecuencias mortales, le han contado "que llevan toda su vida viviendo en la montaña y nunca han visto uno ni en la distancia". Pero por desgracia a ellos les tocó ser la excepción.

Con respecto al hecho de que se hayan mudado en las últimas semanas, Del Rosario también ha insistido en que "no ha sido a raíz de lo ocurrido", que era una decisión asumida desde hace meses y que "la culpa" de que Mael sufriese este incidente "no es de vivir en California o vivir en el campo, la culpa no la tiene nadie".