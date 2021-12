Raquel del Rosario, sobre las secuelas psicológicas de su hijo tras el ataque del puma: "Le está costando"

Raquel del Rosario despide uno de sus años más complicados. Este verano, la vocalista de ‘El sueño de Morfeo’ vivía una de las peores experiencias de su vida después de que su hijo Mael fuese atacado por un puma en el jardín de su casa . La cantante no hizo pública la noticia hasta que pasó un tiempo prudencial. Ahora, con el niño fuera de peligro y recuperado de las heridas tras ser intervenido , la canaria se ha sincerado sobre l as secuelas psicológicas que tiene el pequeño de cinco años después de este terrorífico episodio.

Por suerte, el niño no ha cogido miedo a los animales y no se separa de la nueva mascota de la familia, una gatita negra a la que han bautizado como Lyra. "En mi casa de Teror siempre hubo gatos en el patio, que no eran de nadie y eran de todos. Nunca sentí ninguna conexión con ellos. No las tenía todas conmigo con lo de adoptar uno y lo hice por Mael. Ahora estoy enamorada y súper conectada a este ser mágico. Los niños están celosos. Y milagrosamente se me ha pasado la alergia", comentaba en otra historia.