“Hoy cumples 7 años y ya te puedo escribir a ti, porque ya empiezas a entender y reconocer lo que te rodea. Siempre despierto, siempre atento, siempre sonriendo”, se dirigía directamente Ramos a su tocayo adjuntando un vídeo en el que aparece junto al resto de los niños – Máximo Adriano , Marco y Alejandro- entonando el ‘cumpleaños feliz’. “Felicidades, Nano. No solo por tu cumpleaños, sino por ser el hijo mayor que todos los padres querrían tener . Con tu ejemplo, bondad y cariño arropas a tus hermanos y nos llenas de emoción”, admitía el actual capitán del Real Madrid, que ayudaba al niño a soplar su tarta personalizada de ‘Battle Royale’ , uno de los juegos favoritos del protagonista del día, ya que no faltó detalle sobre estos dibujos en este evento tan familiar.

“Que sigas creciendo sano, fuerte y, sobre todo, feliz y siempre a nuestro lado. Te queremos con locura”, le deseaba el futbolista a su retoño, que tuvo que festejarlo con la ausencia forzada de su madre. "Mi amor, no has podido estar por trabajo, pero siempre estás", aclaraba los motivos antes de que surgieran los rumores. “Esta vez no he podido estar con vosotros por trabajo. Pero os llevo siempre conmigo. Os amo”, replicaba emocionada Pilar. La colaboradora se cambiaba esta vez las tornas con su marido, que tuvo que perderse hace dos meses el tercer cumpleaños de Alejandro -al que ponemos cara en el siguiente vídeo- al estar reunido con la selección.