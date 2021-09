Shakira posa con sus padres Nidia Ripoll y William Mebarak, que tiene 90 años: "Eres mi mejor amigo"

Esta semana ha sido muy especial para Shakira y su familia. William Mebarak, su padre, soplaba las velas de su 90 cumpleaños y, para festejar este evento, la colombiana colgaba una instantánea en la que aparecía junto a él y Nidia Ripoll, su madre: “Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y, así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”, expresaba sus sentimientos a través de una sincera carta. “Eres mi inspiración, mi cómplice y todo, mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos. Te amo con todo mi ser. Tu niña”, firmaba.