¿Por qué se llama Sirena?

Santiago ha desvelado, en más de una ocasión, el motivo por el que puso a sus dos hijas Calma y Segura: “Los nombres son por mi obsesión con que no me recordaran a ninguna compañera de clase, a ninguna actriz, a ninguna exnovia…”, confesaba el cineasta, que afirmaba que para la menor tenía otro nombre en mente que habría encajado más con su personalidad: “Reconozco que a Sirena no me dejaron ponerle otro nombre que se me había ocurrido, que era Salsa. Y yo creo que hubiera acertado totalmente, porque Calma es calma y Salsa hubiera sido salsa, porque es un demonio, la clásica niña gamberra. El famoso trasto”, desvelaba a La Voz de Galicia.