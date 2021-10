Sofía, la hija adoptada de José Bono, sobre su madre biológica: "Ni la juzgo, ni la califico"

“Que mi madre biológica me dejara en aquella casa de acogida suena fuerte, pero con 21 (años) que tengo ahora, ni la juzgo ni la califico ”, parece no guardar ningún rencor la pequeña de los Bono a su familia biológica. “No los quiero encontrar ni me ha llamado la atención saber por qué me dejaron. Me han hecho un favor ”, reiteraba en una de sus primeras entrevistas que no estaba dispuesta a buscar a aquellos que la abandonaron cuando tenía cuatro días de vida.

“Tengo a mis padres que me adoran, son mis padres y solo tengo unos. Los padres son los que te crían, los que te quieren. Les adoro, me han cuidado y me cuidan, me han querido y me quieren, con más intensidad de la que soy capaz de expresar”, ensalzaba Sofía el papel de José y Ana, que se han encargado de que su hija se sintiera orgullosa de sus raíces: “Han sido mis propios padres los que se han encargado de hacer que no solo me sienta española, sino también chilena. Me ponían canciones, me enseñaban su cultura… Me siento tan chilena como española, tanto que una parte de mí sigue en Chile”.