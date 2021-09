Mes intenso para muchas familias esta que estamos a punto de cerrar. Niños y padres acaban de superar el famoso periodo de adaptación de la esperadísima (tanto para bien como para mal) vuelta al cole. Y nuestros vips no han dudado en contar cómo han vivido este intenso regreso a la rutina. El "no quiero ir" de la hija de Roberto Leal, los nervios de Roma Mejide Escanes por empezar en una nueva escuela infantil o el truco de María Castro para no llorar fueron algunos de los hitos a resaltar en el inicio escolar. Tres experiencias muy diferentes a las que ahora hay que sumar la de Tamara Gorro, que ha compartido con su familia virtual un extenso texto donde plasma sus emociones y con el que muchos se han sentido identificados.