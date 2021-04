La presentadora ha explicado que iba a empezar a grabar ‘El Gorro de Tamara’ del próximo miércoles, un programa especial semanal que tiene un formato nuevo en su canal de Youtube y en el que cada semana aborda un tema distinto. Pero ha tenido que cambiar de planes al recibir una llamada del colegio de sus hijos, de la enfermería concretamente: “‘Tamara, no te asustes’, he oído. Mira, cuando ya te dicen eso…”, contaba refiriéndose al gran susto que ha recibido .

El fuerte golpe que ha sufrido Shaila, la hija de Tamara Gorro

“‘Que Shaila ha tenido un golpe, no le hace falta puntos pero lo tiene todo muy hinchado’, me dicen. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, he cogido corriendo la bolsa, me he ido corriendo al colegio a recogerla y ¡ay, cómo tiene la cara mi niña!”, contaba a través de sus redes sociales. Esta ha sido la razón por la que Tamara Gorro ha tenido que ir a recoger a su hija al colegio y, después de darla de comer, instalarse en la oficia que tiene en su casa para poder seguir trabajando y cuidando a su hija.