Tamara Gorro anunciaba ilusionada hace unos meses que estaba preparando esta nueva oficina

La mujer de Ezequiel Garay establecerá aquí la "sede de mis empresas y las que tengo con mi marido"

La influencer ha abierto las puertas de su nueva oficina y ha enseñado todos los rincones de este inmueble

“Sois mi familia y por eso quiero compartir con vosotros mi nueva ilusión”, con estas palabras Tamara Gorro anunciaba el pasado mes de febrero a su legión de seguidores que estaba a punto de cumplir un sueño en el que llevaba trabajando bastante tiempo: la apertura de su nueva oficina en el centro de Madrid. “Este es el sitio donde voy a compartir mi ilusión, donde empieza mi nueva etapa, donde se puede decir que he llegado a ese objetivo que desde hace 10 años he luchado”, comentaba ilusionada sentada desde sus instalaciones. “Cuando empecé con Ezequiel hace 11 años tenía mi oficinita, me acuerdo, con una mesa de Ikea”, indicaba que estuvo trabajando así durante 9 años hasta que volvió a la capital. Una vez puesto todo a su punto para poder instalarse junto a su equipo, la influencer ha querido enseñar estancia por estancia y descubrir todos los secretos de este nuevo espacio al más puro estilo boho-chic.

“Ha llegado el momento, estoy muy feliz, tengo la piel de gallina porque desde que he llegado aquí, a la nueva oficina, habéis vivido conmigo todo”, explicaba emocionada en esta grabación que ha colgado en su Instagram. “Mostrarlo a vosotros es muy especial porque habéis vivido conmigo cada momento, cada instante, esa ilusión, lo que significa para mi haber llegado hasta aquí”, daba la bienvenida a su familia virtual a la “sede de mis empresas y la que tengo con mi marido”.

El hall de la nueva oficina de Tamara Gorro

“Bienvenidos a la oficina”. Tamara iniciaba este recorrido en el hall de su empresa, donde cuenta con un mueble al que ha instalado un set de decoración formado por varios elementos decorativos: flores secas, un jarrón donde guardar las llaves, un cuadro y un ambientador. “Cada estancia de la oficina huele diferente, porque no es lo mismo que estés en la zona de trabajo y huela a un aroma y entres al baño y siga oliendo a trabajo, el baño es relax, entonces tiene que oler diferente”, razonaba su decisión. Andando por el pasillo de esta entrada, Gorro descubría otro de los detalles de su nueva oficina, un armario con un cuerpo de espejo entero “para ver qué tal te arreglas por la mañana”.

El estudio

La primera sala que abría la it girl era el estudio, que ya se ha percatado que “se nos ha quedado pequeño, pero tenemos que rentabilizar donde estamos”. La empresaria advertía que sus admiradores se iban a “desilusionar” con la decoración de esta estancia porque “no hay decoración ninguna”. En las imágenes observamos como tiene colocado el mobiliario que después emplea en cada uno de sus vídeos: “Mesas del podcast, mesas de grabación para maquillador o peluquero, pupitres para los compis… Todo se va moviendo”.

Baño general y privado

La mujer de Ezequiel Garay continuaba con este tour y llegaba a los baños: el que tendrá su equipo de trabajo equipado con todo lo necesario por el tema covid y otro exclusivo para ella adornado a su antojo con un jarrón de flores, cestas de mimbre o un pequeño espacio en el espejo principal formado por una serie de bombillas pegadas donde puede maquillarse. “Tengo mi baño porque según salgo de entrenar me vengo a la oficina corriendo, me ducho aquí y empiezo a trabajar”, se justificaba.

Sala de espera

Estas nuevas instalaciones dispondrán de una sala de espera donde podrán permanecer sus clientes cuando Tamara esté en alguna reunión y tengan que quedarse hasta poder ser recibidos. Un espacio formado por tres pequeños espejos colgados en la pared, un “sillón chiquitito, no muy grande” en color gris, una silla y una amplia chimenea que resguardará del frío en los meses de otoño e invierno.

Sala central

Continuando con este trayecto se llega a la sala central, compuesta principalmente por 5 espaciosas mesas de cristal donde trabajarán sus compañeros.

Cocina

Respecto a la cocina, Tamara la dejaba tal cual estaba anteriormente, sin cambiar el mobiliario y optando por comprar menaje a juego para ponerla a punto. “Venía así, es verde, parece que no pero pega con el resto de oficina”, admitía.

Zona de descanso

Desde la sala de espera se llega a la zona de descanso de la Gorro, donde se toma un respiro después de comer. “Todos me conocéis, sabéis que trabajo toda la mañana, evidentemente paro para comer, y cuando me voy a tomar el café podía dormir media horita o veinte minutitos. Pero no, esos veinte minutitos con mi café los dedico a publicar y a hablar con vosotros”, explicaba antes de acceder a su interior. “Mirad qué bonito. Esta zona tiene una luz y un aroma diferente”, exclamaba.

La influencer reposará en una especie de sofá cama formado por dos colchones colocados en un palé, que también ha afirmado que utilizará para quedarse a dormir después de reuniones que se producen a altas horas de la noche o si lo necesita para quedarse a dormir con sus dos niños porque vayan a Madrid a pasar el día. Aquí también guardará la ropa que utilizará en su día a día en un original perchero creado por su madre y varias cestas de mimbre.

El despacho de Tamara Gorro, "la joya de la corona"

Para finalizar esta ruta, la de Móstoles descubría lo que ella denomina “la joya de la corona”, su despacho. “Esto es especial porque los compis no salen de aquí, porque es el ático, es la terraza”. Su oficina está situado en el ático y formado por cristaleras, lo que le proporciona una gran cantidad de luz natural. “Todo es abatible, todo se abre. Estamos en una terraza”, comentaba emocionada.

Una habitación a la que no le faltaba detalle: mesa para trabajar, otra para comer hasta con 6 personas, televisión “para poner los proyectos” o una estantería en la que almacena los tres libros que ha sacado al mercado.

Tamara Falcó y Ezequiel Garay estuvieron a punto de adoptar un tercer hijo

Desde hace un l ustro conocemos el calvario que vivió Tamara Gorró hasta que logró estrenarse en la maternidad. Lo contó en una entrevista exclusiva para nuestra cabecera durante la pandemia, donde era consciente que nos estaba tratando de vender una “felicidad que no era”. La influencer recordaba aquella época “como una pesadilla” y recordaba que se sintió “culpable” al ver a su marido llorando “por lo mal que lo estaba pasando”. La influencer logró finalmente convertirse en madre de Shaila a través de un proceso de gestación subrogada y dos años después llegó a sus vidas Antonio, del que se quedó embarazada en 2017. Fue tal el tsunami de emociones el que experimentaron que, poco después, el matrimonio quiso traer un tercer hijo por la vía de la adopción. Sin embargo, una solicitud les forzó a tener que echarse atrás.