Victoria, la madre de Vicky Martín Berrocal: su apoyo vital, influencer y con un duro pasado sentimental

Victoria Martín Serrano también ha hablado públicamente de su relación, asegurando que en aquel entonces ella lo aceptó tal y como era. "Él siempre me decía: 'Te tengo que contar'. Un día se lo dije yo: 'Cuéntamelo ya, aunque sea tarde'. Y me dijo: 'Pues que tengo una hija'. Terminé con él en ese momento", recordó en el encuentro público con Osrbone y su hija Vicky. La madre de Martín Berrocal confiesa que en aquel entonces estaba "loca de amor" y que él no la dejaba: "Me seguía, me cortaba el paso. Y caí de nuevo. Pero le dije: 'No quiero que tú dejes a esta señora y a tu hija, pero este es un carro en el que vamos a ir montadas dos familias. Yo no me voy a bajar, y si ella no se baja, seremos una familia completa todos".