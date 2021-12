Vicky Martín Berrocal ha perdido 20 kilos en un año

La diseñadora ha contado cómo descubrió que tenía obesidad

Vicky Martín Berrocal ha perdido 20 kilos en un año. La diseñadora, que tiene 48 años, contaba públicamente que gracias a una analítica descubrió que tenía obesidad y se puso en manos de especialistas para poner fin a las 'dietas milagro' que tenían efecto rebote, cambiar de estilo de vida y comenzar con hábitos más saludables. En este vídeo puedes escuchar a la exmujer de Manuel Díaz 'El Cordobés', que explica detalladamente cómo ha logrado perder peso:

Tras pasar el coronavirus, la diseñadora decidió hacerse una analítica y ahí descubrió que algo no iba bien: "No fui consciente hasta que me afectó, no podía levantarme del sofá y me ahogaba subiendo una escalera. Aquello era un descontrol absoluto", contó hace unas semanas en un encuentro con la prensa.

Ahora, tras contar públicamente su caso, Vicky Martín Berrocal ha hablado con sus fans a través de redes sociales y les ha contado cómo logró concienciarse de que tenía que adelgazar: "Te cuento mi historia y espero que te valga: me vi con 48 años y con IMC (Índice de Masa Corporal) altísimo, los niveles de mi analítica eran un circo y sentí que todo se complicaba". La diseñadora ha querido concienciar a sus seguidores y hacerles ver que lo primero que tienen que hacer es quererse a ellos mismos. "Tienes una vida y tienes que vivirla de la mejor manera posible", ha asegurado.

La madre de Alba Díaz ha explicado que lleva un año cuidándose y promete que ahora es "más feliz", pero no significa que antes no lo fuera. "Defiendo que cada uno tiene que ser como quiera ser, pero tenemos poca información sobre el sobrepeso y la obesidad porque además son temas tabú", ha detallado. La diseñadora pide que se traten la obesidad y el sobrepeso como una enfermedad, ya que actualmente, en la sociedad, no es tratada con respeto.

"Señalamos a la gente que la padece sin darnos cuenta que la crítica pasa factura. Si tienes a alguien a tu lado, tiéndele la mano y ayúdalo. Porque no es fácil, y lo primero para ayudar es meterte en el pellejo del otro. Yo estoy aquí para quién lo necesite", les ha dicho a sus seguidores.

