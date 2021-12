Vicky Martín Berrocal ha adelagazado 20 kilos: "Toda la vida a régimen hasta que descubrí que tenía obesidad"

Vicky Martín Berrocal ha perdido 20 kilos en un año

La diseñadora se ha puesto en manos de un especialista y se ha olvidado de las 'dietas milagro'

Tras pasar el covid y hacerse una analítica descubrió que vivía con obesidad

Vicky Martín Berrocal siempre ha dicho alto y claro que una de las cosas que más le gusta en la vida en sentarse a comer con sus amigas y pegarse "un buen homenaje". La diseñadora asegura que para ella "es un placer" y es feliz comiendo, pero ahora es mucho más feliz desde que ha aprendido a hacerlo de una manera saludable. En un encuentro con los medios de comunicación, y también a través de sus redes sociales, la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha hablado de la obesidad, una enfermedad que se dio cuenta de que sufría y que le hizo cambiar su estilo de vida.

La diseñadora ha contado públicamente que se ha tirado "toda la vida" a régimen hasta que descubrió que vivía con obesidad. A raíz de pasar el covid, Vicky Martín Berrocal se realizó una analítica y descubrió que las cosas no iban bien: "No fui consciente hasta que me afectó, no podía levantarme del sofá y me ahogaba subiendo una escalera. Aquello era un descontrol absoluto".

¿Cómo ha perdido Vicky Martín Berrocal 20 kilos?

Lo ha hecho en un periodo de tiempo de un año y tras ponerse en manos de especialista. "Yo he vivido toda la vida a régimen. El efecto yoyó que sufría era increíble. He hecho barbaridades. Nunca me he mantenido bien y nunca he estado sana. Hoy me paro aquí y quiero que la gente se quede con este mensaje: no es una cuestión de talla", ha querido dejar claro ante las cámaras de Europa Press.

Martín Berrocal, que se dedica profesionalmente a la moda, tiene claro que su objetivo es vestir a cualquier mujer, tenga la talla que tenga, algo que ella ha vivido en primera persona. "He tenido una talla 38 y una 46 y he sido feliz. Cada uno es libre de ser quién quiera ser. Hay que concienciarse de que no es tener kilos, no es querer acercarte a lo que nos venden, es un tema de salud. Y eso que yo, que me he dedicado toda la vida a hacer dieta, no tenía esa información", ha explicado.

La obesidad, un tema tabú en la sociedad

Vicky Martín Berrocal, imagen ahora de #másgrandeque, un movimiento que quiere aportar información sobre la obesidad, ha recalcado que es una enfermedad y que hay que tratarla como tal. "La obesidad es un problema más grande que tú y que yo, y no es cuestión de buscar un cuerpo perfecto, es cuestión de quererte a tí misma. Te recomiendo que busques un médico y pongas remedio", aconseja al más de un millón de personas que la siguen a través de Instagram.