Así nos lo ha hecho ver en su último post de Instagram, donde ha posado en bikini después de perder 18 kilos . Este dato no nos lo dio ella, sino Crys Dyaz, la entrenadora personal favorita de los famosos, también de la diseñadora, orgullosa del esfuerzo que ha hecho su amiga desde que el 6 de enero de este año comenzase con este proceso. “¿El resultado? Menos kilos, más feliz, más energía, mejor piel y mejor todo”, comentaba.

Y sobre esto hablan casi todos los comentarios de esta aplaudida publicación donde la empresaria sevillana posa tumbada en una tumbona, con el mar de fondo y mirando al infinito por la que ha recibido más de 30 mil likes. "Esta es la que soy hoy, y no es mejor que la que a veces fui. De todas las formas posibles, siempre me gustó lo que vi", ha reivindicado, dejando claro que no se siente más bella por haber perdido peso. Junto a este texto, Martín Berrocal ha recurrido a los hashtags #sinfiltros y #sinretoque, dos etiquetas que tienen importancia después del aluvión de críticas que recibió hace unos días por "abusar del Photoshop".