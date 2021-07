Llum Barrera, sobre su cambio físico: "Nunca he sido delgada y nunca voy a serlo"

Llum Barrera tiene más que asumido que no es ni será jamás “una chica de Victoria’s Secret”. Y “ellos se lo pierden”. Con este sentido del humor que la convirtió en una de las mejores cómicas de nuestro país, la actriz se ha sincerado sobre su evidente cambio físico en una entrevista para la revista Semana. A ellos les ha contado cómo, cuándo y por qué decidió cuidarse corporal y mentalmente. Y siempre con un mensaje ‘body positive’ detrás de cada frase, advirtiendo que ella, por mucho que opine el resto, se ve igual de “bella con una talla 36 y con una 44” .

Todo comenzó en el postconfinamiento . Tras un encierro que “fue terrible” en cuestión de hábitos saludables (“estábamos en casa encerrados, comiendo, cocinando, bebiendo más vino del que tocaba para pasar la pena”), le tocó volver a trabajar. Fue ahí cuando Llum apostó por dar un giro a su vida y pensó: “Dios mío, no puedo estar así, no puedo estar como arrastrándome”.

A partir del día 15 ya empezó a notar los resultados. No tanto en kilos, algo que ya ha asegurado que le da lo mismo, sino en sentirse menos hinchada . En concreto, tras realizarse un detallado estudio de su organismo, Llum Barrera supo ver que un complemento alimenticio a base de extractos vegetales que es drenante le hizo el efecto que funciona a la perfección con su metabolismo.

Este proceso, además, ha hecho que la humorista llegue a una conclusión. “¿Quién me tiene que decir a mí cómo tengo que ser para salir en la tele o para salir encima de un teatro?”, ha apuntado en esta entrevista con Semana. “Nunca he sido delgada y nunca voy a serlo, ni falta que me hace. Mi cuerpo es otro, mi chasis es uno”, ha asumido. Lo que le ha aportado felicidad de este cambio físico ha sido que se siente mejor con su cuerpo. Y que tiene mucha más energía que antes de afrontarlo.