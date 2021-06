Cristina Pedroche pide perdón tras ser acusada de gordofobia: "Cada día intento ser mejor persona"

Que se produzca una polémica en torno a Cristina Pedroche no es noticia. La presentadora ya está más que acostumbrada a recibir el odio de haters con ansias de colocar su nombre en la picota. Pero esta vez ha sido diferente. Una intervención en el programa vespertino en el que colabora con asiduidad ha provocado que las redes la tachen de gordofóbica , una lacra contra la que ella lleva años luchando y que en esta ocasión la ha colocado en el otro lado. De ahí que haya asumido su error , haya entonado el mea culpa y haya hecho autocrítica.

@croquetamente__, la influencer que ha denunciado la gordofobia de Pedroche

" No tenéis ningún tipo de empatía con la violencia que estáis ejerciendo hacia los cuerpos gordos . ¿Qué más da? Somos vuestros bufones", ha resaltado Mara Jiménez con indignación. Para ella no tiene sentido que rostros públicos como Cristina Pedroche nos trasladen "mensajes de diversidad, de amor propio o de inclusión" que al fin y al cabo son discursos "muy jugosos", que "están de moda", y que al mismo tiempo "ejerzan violencia" contra las personas gordas en un programa de televisión que ven tantísimas personas.

Las disculpas de Cristina tras la polémica

La presentadora no se ha quedado al margen de esta polémica y, tras asimilar lo sucedido, ha compartido un aplaudido post en su Instagram en el que hace hincapié en lo importante que es "ponerse en la piel de los demás para además de respetar, entender" . Para ella, tal y como ha demostrado en la década que lleva trabajando en la pequeña pantalla, "la vida es un camino de aprendizaje", y su intención es ser cada día "mejor persona, más respetuosa , más tolerante y más feminista". Pero estas declaraciones han sido un paso atrás en su objetivo.

"Cada día intento ir más allá, pero aún así me doy cuenta de que todavía me queda muchísimo camino por recorrer", ha asumido. Hay cosas que piensa que no tienen importancia y después hay gente como @croquetamente__ que le demuestra que sí que la tiene. "Por eso pido perdón a cualquier persona que se haya podido sentir ofendida, dañada, dolida por mis actos, mis palabras o mi falta de ellas", ha manifestado arrepentida y consciente del peligro que tiene verbalizar discursos como este.