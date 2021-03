Donald Trump llamó 'cochinita gorda' a Khloé Kardashian

Adele ha recibido una infinidad de críticas por su cuerpo

La delgadez de Victoria Beckham la puso en boca de muchos

Kate Winslet confesó el complicado momento que vivió tras el éxito de 'Titanic'

Kate Winslet sufrió episodios complicados mientras era una estrella juvenil, concretamente, tras su participación en Titanic. “Cuando tenía 20, la gente hablaba mucho sobre mi peso. Y me llamaban para hacer comentarios sobre mi propio físico. Al final me gané la etiqueta de ser valiente y franca. No, solo me estaba defendiendo”, contó en una entrevista. Además, la actriz quiso profundizar en esas críticas.