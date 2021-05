Cristina Pedroche, sobre su año profesional más complicado: "Dabiz y yo teníamos muchísimas deudas"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han pasado un duro año profesional por el cierre de sus restaurantes

La presentadora ha confesado que tenían "muchas deudas" y eso les llevó a tomar decisiones

Además, la de Vallecas ha hablado alto y claro sobre la maternidad

“La primera vez que vi a David me sonrió y dije: ‘me quiero casar con este señor, me acabo de enamorar”. Con estas palabras recuerda Cristina Pedroche que lo suyo con el cocinero fue un auténtico flechazo. Cinco años después de su atípica boda, la pareja sigue enamorada, feliz y juntos en cada uno de sus proyectos profesionales, aunque no todos hayan salido como esperaban. Hace unos meses, Muñoz anunciaba el cierre de Streetxo Londres, uno de sus restaurantes con la renta más alta. El cierre de la hostelería por la pandemia que provocó el coronavirus les llevó a tomar esta decisión, algo de lo que ahora ha hablado la presentadora.

El 2020 ha sido muy duro para Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. La pareja se ha topado con un complicado momento profesional durante el confinamiento, ya que casi todos sus negocios estaban cerrados. “Te ves en casa y que se te están acumulando las deudas”, recuerda la presentadora. La pareja tenía “muchas deudas” y fue por este motivo por el que decidieron cerrar ese restaurante “e intentar tapar las cosas porque es mejor tirar una cosita del barco a que el barco se hunda entero”. “Creo que tomamos una buenísima decisión y ahora tenemos nuevos proyectos como es el foodtruck. Nos están yendo muy bien las cosas, dentro de lo que se puede lógicamente”, ha explicado en una entrevista para Europa Press.

Pero no todo ha sido duro. La pareja también ha estrenado una impresionante casa en La Finca, una de las zonas más lujosas de la capital. En este vídeo puedes ver cómo es la vivienda que ahora disfrutan:

Su relación con Dabiz Muñoz y las que ha tenido anteriormente han sido “bastante normales”, pero eso no impide a la presentadora ponerse en la piel de Rocío Carrasco, que a través de la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, ha relatado el horror que vivió durante su matrimonio con Antonio David Flores. “Apoyo a cada mujer que se exprese como quiera, y si ella ha sentido que ahora lo tenía que contar, a mí me parece bastante bien, la verdad”, aseguraba.

Cristina Pedroche, tajante al hablar de la maternidad

“No me lo planteo a día de hoy”. Estas son las palabras que responde la presentadora cada vez que la preguntan por la idea de tener hijos. Tajante siempre con su respuesta, Cristina Pedroche considera que tiene “una vida muy ajetreada”, un proyecto en Dubai que sigue en pie y no se plantea ser madre. “Pero nunca se sabe”, añade. "La finalidad de mi vida no es ser madre, la finalidad de mi vida es ser feliz”, ha matizado ante las preguntas que recibe a diario tanto en redes como en las entrevistas.

