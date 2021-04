Cristina Pedroche la lía con su último vestido efecto braga: "Parece que se te ha caído la falda"

Pero con casi tres millones de seguidores en sus redes sociales, es habitual que cada uno de sus looks genere distintas opiniones. “Ser sexy no es cuestión de una transparencia ni de un escote ni de un nada. Yo puedo ir sexy con unos vaqueros. Es una cuestión de actitud” , afirma tajante cada vez que habla de su estilismo. En los últimos días, debido al nuevo proyecto profesional en el que está involucrada, la presentadora está publicando diariamente los looks con los que sorprende en televisión, y especialmente el último ha generado un nuevo debate.

Pedroche aparecía en redes con un diseño un tanto peculiar: un croptop de color anaranjado, con efecto arrugado y hombrera, que combinaba con una falda de la que salía una larga cola. Hasta aquí nada raro, a no ser porque esa falda comienza en mitad del muslo, no desde la cadera como es habitual, y tiene una parte blanca que sus fans han considerado “efecto braga” . La presentadora combinaba este original estilismo con unos tacones transparentes y el pelo recogido en una larga trenza a un lado de la cara.

“Parece que se te ha olvidado subirte la falda”, “Necesito saber el porqué de este atuendo de braga de abuela caída”, “Este modelo no te favorece nada. A primera vista parece que se te ha caído la falda”, “Pedroche, me encantas siempre, pero la verdad que el modelo este no me gusta mucho” o “Tú eres preciosa, pero ese vestido es un horror”, han sido algunos de los más de mil comentarios que ha recibido en su último post.