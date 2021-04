El día en que Cristina Pedroche se posicionó políticamente: "Soy de Vallecas, ¿qué esperan que vote?"

No quiero PP, lo siento, no lo quiero. No puedo callarme y decir 'nada uno que vote lo que quiera, eso es libertad

"No, perdona, yo quiero ganar el dinero que gano porque me lo trabajo. Y mis impuestos quiero que vayan a sanidad pública, educación pública... No a que se blanquee dinero y me roben", declaró haciendo referencia al Partido Popular, que en esos momentos se encontraba en el punto de mira por sus escándalos de corrupción. "No quiero PP, lo siento, no lo quiero. No puedo callarme y decir 'nada uno que vote lo que quiera, eso es libertad'. Que sí, que de puta madre, que olé por las personas que siguen votando al PP aunque les roben, pero a mí no me caen bien", manifestó con rotundidad.